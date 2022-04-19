Тюмень за день: 19 апреля

Более 150 жителей Тюменской области обратились к медикам по поводу присасывания клещей

Показатель пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений, говорят В РПН.

Концепцию реновации ДСК-500 будут разрабатывать 11 команд

В числе столичных и зарубежных архитекторов за победу в конкурсе поборются и тюменцы.

По главным улицам Тюмени в День Победы пройдут военные и "Бессмертный полк"

Подготовка к празднованию Дня Победы набирает обороты.