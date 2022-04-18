Дождь и снег обещают синоптики тюменцам на новой неделе

Наступившая неделя будет относительно прохладной, а во вторник и в четверг есть вероятность небольших осадков в виде дождя и снега, во все дни - переменная облачность, сообщают синоптики.

В понедельник, 18 апреля около +10..12°, ветер слабый. Давление немного выше нормы.

19 апреля небольшой дождь, местами дымка; ночью и днем +5..+7°, ветер северо-западный, умеренный.

20 апреля ночью +2..+4°, днем +7..+9°, ветер западный, умеренный.

21 апреля ожидается небольшой снег; ночью и днем 0..+2°, ветер северный, сильный, порывы до 10 м/с.

22 апреля ночью -1..-3°, днем +3..+5°, ветер северный, умеренный.

23 и 24 апреля ночью -2..-4°, днем +4..+6°, ветер умеренный.