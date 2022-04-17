Тобольск, Ишим и Упорово в 2022 году празднуют юбилеи

Три муниципальных образования Тюменской области отмечают юбилеи в 2022 году: Тобольску 25 июня исполняется 435 лет, Ишиму 30 января "исполнилось" 240 лет, Упоровский район свое 90-летие встретил 1 января.

Всего в Тюменской области 6 городских округов, 20 муниципальных районов и 273 сельских поселения. Последние изменения были в 2018 году, когда сельские поселения Голышмановского муниципального района объединились в городской округ, сообщает информационный центр правительства ТО.