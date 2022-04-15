Нижний ярус набережной в Тюмени закрыли из-за возможного подъёма воды в Туре

10:59 15 апреля 2022
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К нижнему ярусу набережной в Тюмени ограничили доступ в целях безопасности и предотвращения несчастных случаев, сообщает администрация города.

По предварительным прогнозам, значительного подъема воды в Туре не ожидается, однако специалисты МБУ "Тюменьгормост" пристально следят за ситуацией.

"К весеннему паводку подготовлены и меры пассивной безопасности: спасательные круги, предупредительные таблички, цепочные лестницы, кнопки вызова спасателей. Скоро к дежурству на набережной реки приступят спасатели", - отмечается в сообщении.

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