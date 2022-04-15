В выходные в Тюмени похолодает

Преимущественно пасмурную погоду и небольшой дождь обещают синоптики тюменцам на предстоящие выходные.

Сегодня, 15 апреля, с утра переменная облачность, днем до +17 °C, к вечеру небо может затянуть облаками, похолодает до +11 °C, ночью ясно и около +8 °C.

В субботу с утра переменная облачность, максимальная температура +9 °C, во второй половине дня пасмурно и небольшой дождь, к ночи похолодает до +3 °C.

В воскресенье с утра облачно и около +3 °C, днем пасмурно и до +6 °C.