Тюмень за день: 14 апреля

18:15 14 апреля 2022
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Городские леса Тюмени защитили от пожаров

Обновлены противопожарные разрыв, минерализованные полосы, в том числе у СНТ и жилой застройки, ликвидированы  несанкционированные свалки и мусор.

Камеры видеонаблюдения запустили на Лесобазе

Установлены  и запущены в работу 54 видеокамеры, в систему видеонаблюдения встроен модуль распознавания лиц.

В тюменской школе программирования состоялся выпуск и начался новый набор

Слушатели изучают Python, С# и JavaScript.

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