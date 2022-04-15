Тюмень за день: 14 апреля

Городские леса Тюмени защитили от пожаров
Обновлены противопожарные разрыв, минерализованные полосы, в том числе у СНТ и жилой застройки, ликвидированы несанкционированные свалки и мусор.
Камеры видеонаблюдения запустили на Лесобазе
Установлены и запущены в работу 54 видеокамеры, в систему видеонаблюдения встроен модуль распознавания лиц.
В тюменской школе программирования состоялся выпуск и начался новый набор
Слушатели изучают Python, С# и JavaScript.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru