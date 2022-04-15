Тюмень за день: 14 апреля

Городские леса Тюмени защитили от пожаров

Обновлены противопожарные разрыв, минерализованные полосы, в том числе у СНТ и жилой застройки, ликвидированы несанкционированные свалки и мусор.

Камеры видеонаблюдения запустили на Лесобазе

Установлены и запущены в работу 54 видеокамеры, в систему видеонаблюдения встроен модуль распознавания лиц.

В тюменской школе программирования состоялся выпуск и начался новый набор

Слушатели изучают Python, С# и JavaScript.