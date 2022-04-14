Тюмень за день: 13 апреля

18:15 13 апреля 2022
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Более 64 тысяч жителей Тюменской области получат новые выплаты на детей

В 2022 году будет выделено около 6 млрд рублей, в том числе 4 млрд рублей - из областного бюджета.

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Первыми оздоравливаться начнут дети, посещающие пришкольные лагеря. 

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Туроператоры отмечают, что все чаще жители других регионов летят в Тюмень, чтобы отдохнуть на местных термальных источниках.

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