На объектах связи Тюменской области пройдет профилактика

Филиал РТРС "Урало-Сибирский региональный центр" 18 апреля проведет технические мероприятия, необходимые для бесперебойной трансляции. Работы продлятся с 4:00 до 13:00 (время местное).

В это время возможны перерывы в трансляции 20 цифровых телеканалов, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

Ознакомиться с графиком перерывов в трансляции можно на сайте ртрс.рф в разделе "Временные отключения телерадиоканалов" и в Кабинете телезрителя, а также во вкладке "Вещание" в мобильном приложении "Телегид".