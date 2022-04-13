Тюмень за день: 12 апреля

Тюменец избран вице-президентом Федерации сноуборда России
Жителям Тюмени и региона Иван Шмонин прежде всего известен как организатор "Битвы на Туре" и президент Extreme Team. на федеральном уровне он будет развивать студенческую лигу сноуборда.
Многодетные тюменцы и владельцы электромобилей не будут платить за муниципальные парковки
За многодетные семьи похлопотали единороссы, владельцам электромобилей льготу сделали, чтобы популяризировать экологичный вид транспорта.
В центре Тюмени в утренние часы наблюдалась дымка и запах гари
В пригороде Тюмени природных пожаров нет, а дым принесло с омской стороны, сообщили утром в региональном правительстве. Позднее губернатор объявил о введении с 15 апреля особого противопожарного режима, сообщив, что пожары уже зафиксированы в Абатском, Бердюжском, Викуловском, Казанском и Сладковском районах.
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