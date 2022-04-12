МЧС предупреждает об учениях по ликвидации ЧС при паводке и пожарах и просит тюменцев сохранять спокойствие

Тюменская область с 12 по 14 апреля примет участие в командно-штабном учении по ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком, а также природными пожарами, которое проводит МЧС России.
Командно-штабное учение направлено на проверку и тренировку органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), вызванных природными пожарами или в результате весеннего половодья, организацию защиты населенных пунктов и социальной инфраструктуры.
Первый день командно-штабного учения посвящен штабной работе: приведению в готовность всех подразделений системы РСЧС в муниципалитетах и субъекте; организации работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, оперативных групп; сбору личного состава оперативных служб и управленческого аппарата и т.д.
Во второй день пройдут практические мероприятия по ликвидации ЧС, связанной с паводком, в третий будет отработана ликвидация ЧС, вызванной природными пожарами.
"Уважаемые жители и гости Тюменской области, просим сохранять спокойствие. Обращаем ваше внимание, что все мероприятия проводятся в рамках плановых учений", - предупреждают в региональном управлении МЧС.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru