Тюмень за день: 8 апреля

Сезон клещей открылся в Тюменской области 30 марта
Первым встречным для клеща стал житель Заводоуковска. Специалисты пишут, что насекомые активизируются с первыми проталинами, поэтому советуют всем срочно поставить прививки.
Реализация нацпроектов в Тюменской области идет по плану
18,4 млрд рублей регион в этом году направит на реализацию нацпроектов, 20% из этой суммы освоено в первом квартале.
Лиза Винокурова из Тюменской ФМШ стала победительницей олимпиады по физике
Помимо Винокуровой, на Всероссийской олимпиаде школьников по физике отличились еще пять тюменских школьников.
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