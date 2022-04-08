Тюмень за день: 8 апреля

Сезон клещей открылся в Тюменской области 30 марта

Первым встречным для клеща стал житель Заводоуковска. Специалисты пишут, что насекомые активизируются с первыми проталинами, поэтому советуют всем срочно поставить прививки.

Реализация нацпроектов в Тюменской области идет по плану

18,4 млрд рублей регион в этом году направит на реализацию нацпроектов, 20% из этой суммы освоено в первом квартале.

Лиза Винокурова из Тюменской ФМШ стала победительницей олимпиады по физике

Помимо Винокуровой, на Всероссийской олимпиаде школьников по физике отличились еще пять тюменских школьников.