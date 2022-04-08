ГИБДД проведет серию сплошных проверок в регионе

"Сплошные проверки" водителей на трезвость пройдут в пятницу и выходные дни на дорогах и в населенных пунктах Тюменской области.

Сегодня проверки пройдут на региональных автодорогах Тюменского района, завтра - в Тюмени и в городах региона. Также в эти дни будут идти рейды, направленные на противодействие пьяному вождению.

Отдельное внимание в ходе проверок автоинспекторы уделят выявлению нарушений, связанных с перевозкой детей-пассажиров. Водителям, перевозящих детей в салонах автомобилей, будут вручаться информационные памятки.

В этом году в Тюменской области водители в состоянии опьянения спровоцировали 38 ДТП, 3 человека погибли, 55 ранены.