ГИБДД проведет серию сплошных проверок в регионе

15:35 08 апреля 2022
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 "Сплошные проверки" водителей на трезвость пройдут в пятницу и выходные дни на дорогах и в населенных пунктах Тюменской области.

Сегодня проверки пройдут на региональных автодорогах Тюменского района, завтра - в Тюмени и в городах региона. Также в эти дни будут идти рейды, направленные на противодействие пьяному вождению.

Отдельное внимание в ходе проверок автоинспекторы уделят выявлению нарушений, связанных с перевозкой детей-пассажиров. Водителям, перевозящих детей в салонах автомобилей,  будут вручаться информационные памятки.

В этом году в Тюменской области водители в состоянии опьянения    спровоцировали 38 ДТП, 3 человека погибли,  55 ранены.

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