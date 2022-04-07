Тюмень за день: 7 апреля

Занятия в новом здании школы №30 начнутся 11 апреля
Губернатор проверил готовность новой школы Тюмени к открытию и оценил ее оснащение.
Тюменские школьники прошли квест "В тылу ковалась Победа"
Организатором патриотической игры выступил Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.
Бару "Руки вверх" предъявили штраф на 100 тыс рублей за работу ночью
Нарушение установленных правительством региона режима противокоронавирусных ограничений полиция выявила в декабре 2021 года.
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