Тюмень за день: 6 апреля

18:15 06 апреля 2022
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Власти материально поощрят компании при трудоустройстве молодежи

Возраст нового сотрудника не должен превышать 30 лет - это основной критерий возмещения затрат на зарплаты.

Тюменский цирк подарил праздник детям из Донбасса

Представление посетили дети и их родители, прибывшие в Тюменскую область из ДНР и ЛНР, а также местные дети-сироты и дети с ОВЗ. 

Тюменские женщины собрали посылки военнослужащим, участвующим в спецоперации

Члены организации сформировали 170 коробок с гуманитарной помощью - более одной тонны груза отправлено 6 апреля.

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