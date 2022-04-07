Тюмень за день: 6 апреля

Власти материально поощрят компании при трудоустройстве молодежи
Возраст нового сотрудника не должен превышать 30 лет - это основной критерий возмещения затрат на зарплаты.
Тюменский цирк подарил праздник детям из Донбасса
Представление посетили дети и их родители, прибывшие в Тюменскую область из ДНР и ЛНР, а также местные дети-сироты и дети с ОВЗ.
Тюменские женщины собрали посылки военнослужащим, участвующим в спецоперации
Члены организации сформировали 170 коробок с гуманитарной помощью - более одной тонны груза отправлено 6 апреля.
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