Тюмень за день: 6 апреля

Власти материально поощрят компании при трудоустройстве молодежи

Возраст нового сотрудника не должен превышать 30 лет - это основной критерий возмещения затрат на зарплаты.

Тюменский цирк подарил праздник детям из Донбасса

Представление посетили дети и их родители, прибывшие в Тюменскую область из ДНР и ЛНР, а также местные дети-сироты и дети с ОВЗ.

Тюменские женщины собрали посылки военнослужащим, участвующим в спецоперации

Члены организации сформировали 170 коробок с гуманитарной помощью - более одной тонны груза отправлено 6 апреля.