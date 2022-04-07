Последние ледовые переправы закрывают в Тюменской области

09:00 07 апреля 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Последние две действующие ледовые переправы: обе через реку Иртыш в Тобольске и в Уватском районе у сел Демьянское и Болчары, сообщает МЧС 

Ранее было ограничено движение через пять ледовых переправ в Ярковском районе через Туру и Тобол, в Вагайском районе и в Увате через Иртыш.

В селе Тугалово Уватского района продолжает действовать обустроенный наплавной мост через реку Иртыш.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2022