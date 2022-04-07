Последние ледовые переправы закрывают в Тюменской области

Последние две действующие ледовые переправы: обе через реку Иртыш в Тобольске и в Уватском районе у сел Демьянское и Болчары, сообщает МЧС

Ранее было ограничено движение через пять ледовых переправ в Ярковском районе через Туру и Тобол, в Вагайском районе и в Увате через Иртыш.

В селе Тугалово Уватского района продолжает действовать обустроенный наплавной мост через реку Иртыш.