Тюмень за день: 5 апреля

Количество мест в детсадах Тюмени за 2021 год увеличилось на 4 тысячи

Строители в 2021 году ввели в эксплуатацию 9 детских садов почти на 4 тысячи мест.

Тюменские строители в первом квартале года выполнили пятую часть плана по вводу жилья

Из запланированных 1,6 млн кв м жилья введено в эксплуатацию 324 874 кв. м.

Тюменским компаниям предлагают кооперацию ради выхода на рынки Китая

Инвестагентство Тюменской области усилило работу по поиску производителей в КНР для компаний региона, на базе областного Центра поддержки экспорта начал работу Центр кооперации.