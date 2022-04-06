Тюмень за день: 5 апреля

18:15 05 апреля 2022
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Количество мест в детсадах Тюмени за 2021 год увеличилось на 4 тысячи

Строители в 2021 году ввели в эксплуатацию 9 детских садов почти на 4 тысячи мест.

Тюменские строители в первом квартале года выполнили пятую часть плана по вводу жилья

Из запланированных 1,6 млн кв м жилья введено в эксплуатацию 324 874 кв. м.

Тюменским компаниям предлагают кооперацию ради выхода на рынки Китая

Инвестагентство Тюменской области усилило работу по поиску производителей в КНР для компаний региона, на базе областного Центра поддержки экспорта начал работу Центр кооперации.

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