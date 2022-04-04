Управляющую хинкальной в Тюмени оштрафовали за нарушение СанПиНа

17:50 04 апреля 2022
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Центральный суд Тюмени признал управляющую хинкальной "Кацо" (ул. Максима Горького) виновной в нарушении санитарных правил и несоблюдении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ) и оштрафовал ее на 25 000 рублей в доход государства, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

Утром 6 января сотрудник Роспотребнадзора при проверке выявил ряд нарушений: в помещении отсутствовала раковина для мытья рук с дозатором антисептика, влажная уборка проводилась без дезсредств, уборочный инвентарь использовался и для мытья туалета, и мест общего пользования, и производственных помещений, в помещениях не использовались бактерицидные облучатели воздуха рециркуляторного типа.

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