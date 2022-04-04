В Тюмень пришла теплая и солнечная погода

Солнечность, минимум осадков и явное потепление обещают синоптики жителям Тюмени на предстоящую неделю.
В понедельник и в четверг в городе возможен небольшой дождь при +7 +5 ºС, в остальные дни переменная облачность и такая же температура в светлое время суток, в ночные часы незначительное похолодание - до -1 ºС.
Самыми теплыми обещают стать выходные: в субботу днем до +12, в воскресенье до +17 ºС.
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