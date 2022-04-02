Несколько ледовых переправ закрыли в Тюменской области

22:05 01 апреля 2022
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Центр ГИМС сообщил о закрытии ледовых переправ в регионе.

С 1 апреля прекращена эксплуатация следующих ледовых переправ:

Вагайский район

- д. Экстезерь, р. Иртыш, 790 км.

Тобольский  район

- д. Иземеть, р. Иземетка.

- д. Ишменева, р. Ишменевская.

- с. Лайтамак, р. Носка.

- д. Носкинская, р. Носка.

- д. Ачиры, р. Алымка.

- д. Топкинбашева, р. Топкинбашская.

- д. Топкинская, р. Носка.

- д. Янгутум, р. Носка.

Ярковский район

- с. Сорокино, р. Тобол, 95 км.

- с. Покровское, р. Тура, 25 км.

- автодорога Ярково – Новоалександровка - Ленино.

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