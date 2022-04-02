Несколько ледовых переправ закрыли в Тюменской области

Центр ГИМС сообщил о закрытии ледовых переправ в регионе.
С 1 апреля прекращена эксплуатация следующих ледовых переправ:
Вагайский район
- д. Экстезерь, р. Иртыш, 790 км.
Тобольский район
- д. Иземеть, р. Иземетка.
- д. Ишменева, р. Ишменевская.
- с. Лайтамак, р. Носка.
- д. Носкинская, р. Носка.
- д. Ачиры, р. Алымка.
- д. Топкинбашева, р. Топкинбашская.
- д. Топкинская, р. Носка.
- д. Янгутум, р. Носка.
Ярковский район
- с. Сорокино, р. Тобол, 95 км.
- с. Покровское, р. Тура, 25 км.
- автодорога Ярково – Новоалександровка - Ленино.
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