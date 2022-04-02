Тюмень за день: 1 апреля

Прием документов на зачисление детей в школы начался на сайте Госуслуг
Тюменцы подали полторы тысячи заявлений в первые часы работы услуги "Запись в школу".
Тюмень на первом месте в индексе качества городской среды
Интегральный показатель развития городов рассчитывается для того, чтобы отслеживать динамику изменений в муниципалитетах.
Депутаты поставили под вопрос эффективность соцслужб Тюмени в работе с детьми
Обеспокоенность вызывает рост преступлений, свершенных детьми и против них, отметили депутаты.
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