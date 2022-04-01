Снег с дождем обещают тюменцам синоптики на выходные дни

В предстоящие выходные в Тюмени будет пасмурно, ожидаются осадки в виде сильного снега и дождя со снегом.

В пятницу днем в городе до -1 ºС, во второй половине дня возможен снегопад.

В субботу ночью до -7 ºС, утро начнется с небольшого снега, днем он обещает перерасти сильный снегопад, максимальная температура воздуха - около 0 ºС.

В воскресенье ночью -1 ºС, небольшой снег с дождем, утром вероятность осадков сохраняется, днем до +4 ºС, вечером сохранится такая же температура, но порывы ветра усилятся до 16 м/с.