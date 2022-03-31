Тюмень за день: 31 марта

Комбинат школьного питания в Тюмени внедряет в столовых подносы, которые оценил Константин Ивлеев
Ведущий шоу "Кухня на ножах" считает, что такие подносы не дают детям разбрасывать еду, позволяют концентрироваться только на приеме пищи.
Товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном в 2021 году вырос в 1,8 раза
Экспорт из региона оценивается в 96,6 млн, импорт - 32,4 млн. Казахстан — один из основных внешнеторговых партнеров региона.
Мужчина и ребёнок погибли от отравления газом в Тюмени
Мама и еще двое детей в тяжелом состоянии.
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