Тюмень за день: 31 марта

Комбинат школьного питания в Тюмени внедряет в столовых подносы, которые оценил Константин Ивлеев

Ведущий шоу "Кухня на ножах" считает, что такие подносы не дают детям разбрасывать еду, позволяют концентрироваться только на приеме пищи.

Товарооборот между Тюменской областью и Казахстаном в 2021 году вырос в 1,8 раза

Экспорт из региона оценивается в 96,6 млн, импорт - 32,4 млн. Казахстан — один из основных внешнеторговых партнеров региона.

Мужчина и ребёнок погибли от отравления газом в Тюмени

Мама и еще двое детей в тяжелом состоянии.