Режим работы светофоров поменяют в центре Тюмени

Режим работы светофоров в четверг днем изменится на перекрёстке улиц Герцена и Первомайской в Тюмени - при повороте с улицы Герцена налево будет введена задержка фазы, сообщает ГИБДД.

Изменения в работу светофора вносятся из-за повышенной аварийности на перекрёстке и с учетом обращений тюменцев. "За последние два года здесь произошло 6 ДТП с пострадавшими людьми", - отметили в ГИБДД.

Первое время светофор будет работать в тестовом режиме. "Тюменьгортранс" и ГИБДД будут мониторить ситуацию. В случае необходимости величина фаз будет корректироваться.