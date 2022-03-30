Тюмень за день: 29 марта

Руслан Кухарук рассказал о дорогах, которые будут построены в Тюмени этим летом
В перечне особо важных дороги в Ново-Патрушево, Комарово, по улице Тимофея Кармацкого и Газовиков.
Более семи тысяч ямальских пенсионеров переехали в Тюменскую область за пять лет
Председатель Тюменской облдумы сообщил, что помимо северян-пенсионеров, в Тюмени много студентов с Ямала, которые учатся в местных вузах.
Тюменские школьники победили на всероссийской олимпиаде по информатике
Отличились ученики 11 класса ФШМ. Поздравляем ребят и их преподавателей с блестящим результатом!
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