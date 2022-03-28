Тюмень за день: 28 марта

Предприятия иностранных компаний продолжают работу в Тюмени

Baker Hughes, KCA Deutag, Schlumberger продолжают работу в штатном режиме, выполняют все контакты и никуда уходить не собираются.

Тюменцы создали "Люсю" и собираются предложить этот проект всей России

Первый в России маркетплейс услуг с простой автоматизацией для бизнеса и онлайн-записью для клиентов удобен и прост в использовании, и особенно хорош для тех, и кого небольшой бизнес, и тех, кто не хочет тратиться на администратора.

Боровская птицефабрика приступила к восстановлению поголовья

Для восстановления поголовья до декабря этого года на предприятии планируют завести 2 млн инкубационных яиц, 600 000 цыплят суточных гибридных курочек и 28 000 цыплят племенного поголовья. Напомним, из-за птичьего гриппа прошлой осенью было уничтожено 4,5 млн кур.