Тюмень за день: 28 марта

19:30 28 марта 2022
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Предприятия иностранных компаний продолжают работу в Тюмени

Baker Hughes, KCA Deutag, Schlumberger продолжают работу в штатном режиме, выполняют все контакты и никуда уходить не собираются. 

Тюменцы создали "Люсю" и собираются предложить этот проект всей России

Первый в России маркетплейс услуг с простой автоматизацией для бизнеса и онлайн-записью для клиентов удобен и прост в использовании, и особенно хорош для тех, и кого небольшой бизнес, и тех, кто не хочет тратиться на администратора. 

Боровская птицефабрика приступила к восстановлению поголовья

Для восстановления поголовья до декабря этого года на предприятии планируют завести 2 млн инкубационных яиц, 600 000 цыплят суточных гибридных курочек и 28 000 цыплят племенного поголовья. Напомним, из-за птичьего гриппа прошлой осенью было уничтожено 4,5 млн кур. 

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