Тюмень за день: 25 марта

Тюменский губернатор рассказал, как регион будет бороться с ростом безработицы
На создание дополнительных и временных рабочих мест, профпереобучение рабочих из регионального и федерального бюджета будет направлено 340 млн рублей.
В Тюмени начинается патриотическая кампания "МЫ ПОМНИМ-2022"
Главная задача кампании — заинтересовать молодежь и сподвигнуть их на изучение истории своей страны и узнавать о вкладе региона в Победу в Великой Отечественной войне, говорят организаторы.
Тюменский колледж приглашает школьников протестировать себя в профессии
Будущим абитуриентам помогут сориентироваться с выбором профессии.
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