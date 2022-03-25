Тюмень за день: 25 марта

19:30 25 марта 2022
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Тюменский губернатор рассказал, как регион будет бороться с ростом безработицы

На создание дополнительных и временных рабочих мест, профпереобучение рабочих из регионального и федерального бюджета будет направлено 340 млн рублей. 

В Тюмени начинается патриотическая кампания "МЫ ПОМНИМ-2022"

Главная задача кампании — заинтересовать молодежь и сподвигнуть их на изучение истории своей страны и узнавать о вкладе региона в Победу в Великой Отечественной войне, говорят организаторы.

Тюменский колледж приглашает школьников протестировать себя в профессии

Будущим абитуриентам помогут сориентироваться с выбором профессии. 

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