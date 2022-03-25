На улице Немцова в Тюмени до 5 апреля ограничили проезд транспорта

Движение автотранспорта по улице Немцова в границах улиц Осипенко – Таборная ограничено для проведения ремонтно-восстановительных работ на коллекторе, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Информация о повреждении напорного коллектора поступила в Росводоканал Тюмень 24 марта, на восстановлении объекта задействована вся необходимая техника, завершить работы планируется до 5 апреля.

"Наиболее вероятной причиной повреждения трубопровода является засор в колодце-гасителе, который при благоустройстве улицы Немцова оказался "закатан" в асфальт. Для решения проблемы нам предстоит вскрыть дорожное полотно, найти и прочистить колодец, а также найти и устранить повреждение коллектора", – рассказал директор по производству компании "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Росводоканал Тюмень в очередной раз просит горожан соблюдать правила пользования канализацией: не смывать в систему водоотведения влажные салфетки, предметы личной гигиены, жир, остатки строительных смесей и прочий нерастворимый мусор.