МЧС предупреждает об ухудшении погоды

В пятницу, 25 марта, на юге Тюменской области в течение дня ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега, местами с дождем, возможно усиление до 15-19 метров в секунду.
Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует:
- по возможности воздержаться от продолжительных прогулок и поездок на личном автомобиле.
- избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков, слабозакрепленных конструкций, высотных зданий, ветхих сооружений.
- не находиться вблизи линий электропередач, не подходить к оборвавшимся электропроводам.
-пожилым людям и детям выходить на улицу в сопровождении.
В экстренных случаях звоните по единому телефону 112.
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