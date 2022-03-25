МЧС предупреждает об ухудшении погоды

В пятницу, 25 марта, на юге Тюменской области в течение дня ожидаются умеренные осадки в виде мокрого снега, местами с дождем, возможно усиление до 15-19 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует:

- по возможности воздержаться от продолжительных прогулок и поездок на личном автомобиле.

- избегать нахождения вблизи деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков, слабозакрепленных конструкций, высотных зданий, ветхих сооружений.

- не находиться вблизи линий электропередач, не подходить к оборвавшимся электропроводам.

-пожилым людям и детям выходить на улицу в сопровождении.

В экстренных случаях звоните по единому телефону 112.