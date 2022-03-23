На одном из перекрестков в центре Тюмени на месяц частично ограничат движение

19:01 23 марта 2022
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В связи с работами по реконструкции электросети на улице Первомайской в районе перекрёстка с улицей Комсомольской проезжая часть будет сужена с трёх полос до двух. Движение для пешеходов по тротуару с левой стороны улицы будет ограничено, сообщает Госавтоинспекция.

Планируемые сроки производства дорожных работ - с 24 марта по 21 апреля. Сотрудники ГИБДД проконтролируют установку средств организации дорожного движения.

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