Тюмень за день: 22 марта

19:30 22 марта 2022
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На дорогах Тюменской области установят 99 камер видеофиксации

Проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, превышение скорости в Тюмени будут фиксировать с помощью 75 новых камер. 

Для юных инженеров Тюменской области организовали спецканикулы

Талантливые школьники получают новые знания и развивают коммуникативные навыки на смене в кванториуме. 

Аэропорт Рощино приглашает заглянуть в будущее

Макет осовремененной воздушной гавани выставлен на первом этаже аэропорта.

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