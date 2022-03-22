Тюмень за день: 22 марта

На дорогах Тюменской области установят 99 камер видеофиксации
Проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, превышение скорости в Тюмени будут фиксировать с помощью 75 новых камер.
Для юных инженеров Тюменской области организовали спецканикулы
Талантливые школьники получают новые знания и развивают коммуникативные навыки на смене в кванториуме.
Аэропорт Рощино приглашает заглянуть в будущее
Макет осовремененной воздушной гавани выставлен на первом этаже аэропорта.
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