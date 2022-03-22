Тюмень за день: 22 марта

На дорогах Тюменской области установят 99 камер видеофиксации

Проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, превышение скорости в Тюмени будут фиксировать с помощью 75 новых камер.

Для юных инженеров Тюменской области организовали спецканикулы

Талантливые школьники получают новые знания и развивают коммуникативные навыки на смене в кванториуме.

Аэропорт Рощино приглашает заглянуть в будущее

Макет осовремененной воздушной гавани выставлен на первом этаже аэропорта.