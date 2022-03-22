Движение на участке улицы Тимирязева в Тюмени приостановят до апреля из-за аварии на теплосетях

17:34 22 марта 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени из-за аварии на тепломагистрали на перекрёстке улиц Тимирязева и Транспортной с 23 марта по 5 апреля перекроют движение по улице Тимирязева со стороны улицы Магнитогорской, сообщает Госавтоинспекция.

Ограничение движения введено до устранение повреждения на тепломагистрали, сотрудники ГИБДД Тюмени проконтролируют наличие и правильную установку технических средств организации движения, отметили в ведомстве. 

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2022