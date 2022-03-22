Движение на участке улицы Тимирязева в Тюмени приостановят до апреля из-за аварии на теплосетях

В Тюмени из-за аварии на тепломагистрали на перекрёстке улиц Тимирязева и Транспортной с 23 марта по 5 апреля перекроют движение по улице Тимирязева со стороны улицы Магнитогорской, сообщает Госавтоинспекция.
Ограничение движения введено до устранение повреждения на тепломагистрали, сотрудники ГИБДД Тюмени проконтролируют наличие и правильную установку технических средств организации движения, отметили в ведомстве.
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