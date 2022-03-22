Около двухсот студентов боролись за выход в финал по "Нефтегазовому делу"

Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

20 марта команда Тюменского госуниверситета завершила полуфинал заключительного этапа Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" по направлению "Нефтегазовое дело". Мероприятие проходит под эгидой платформы "Россия – страна возможностей". Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Полуфинал проводился в формате интерактивного тестирования и решения автоматизированных кейсовых заданий, выполняемых в два этапа.

Интерактивный тест состоит из пяти укрупненных блоков, которые содержат в общей сложности 28 узко-профессиональных разделов:

* Разработка месторождений нефти и газа (11 разделов),

* Технологии добычи (8 разделов),

* Поверхностное обустройство НГМ (4 раздела),

* Технологии бурения нефтегазовых скважин (3 раздела),

* Управление проектами и цифровые технологии в нефтегазовом бизнесе (2 раздела).

Участникам предстояло показать, на каком уровне знаний от базового до экспертного они находятся.

Методология тестирования и информационная система предельно приближена к архитектуре систем оценки профессионально-технических компетенций, которые применяют в реальном нефтегазовом бизнесе ряд компаний при приеме на работу, продвижении и оценке компетенций персонала, а в разработке вопросов принимали участие действующие эксперты из нефтегазового сектора.

Второй этап полуфинала – интерактивные кейсы – является уникальной разработкой ТюмГУ. Здесь перед участниками встала более сложная задача – не просто продемонстрировать уровень знаний, но верно решить многоэтапные технологические кейсы, показав умение применять знания на практике. Всего участникам было доступно для решения восемь кейсов по следующим направлениям:

* Геология и подсчет запасов

* Разработка месторождений

* Технология добычи

* Переработка

* Обустройство

* Управление проектами

* Цифровые технологии

* Экономика инвестиционного проекта

В полуфинале приняло участие порядка 200 человек, представляющих большинство регионов и профильных нефтегазовых и технических вузов России. Конкуренция в этом году была очень сильной. Имена участников, прошедших в финал, будут известны через неделю.

Надо отметить, что разработанная в ТюмГУ силами Лаборатории кадрового консалтинга (Андрей Латышев) и Политехнической школы (Михаил Писарев) система уже заинтересовала целый ряд HR директоров нефтегазового сектора. Этот проект платформы РСВ мы реализуем уже третий раз и в этом году участников еще ждет технологичный суперфинал в апреле, где им предстоит погрузиться в предельно достоверную симуляцию концептуального инжиниринга нефтегазового месторождения. А в конце мая ТюмГУ ждет лучших участников на образовательном форуме "Энергия 2050".