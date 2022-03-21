Тюмень за день: 21 марта

Экс-футболист и блогер из Тюмени продал квартиру ради команды
Евгений Савин продал квартиру в Санкт-Петербурге, чтобы его команда "Красава" доиграла чемпионат. Сложности с финансированием возникли после ухода ряда спонсоров.
Тюменские нейрохирурги спасли ребенка из Монголии
У мальчика большую часть головного мозга занимала киста, и врачи посоветовали родителям прооперировать ребенка в тюменском ФЦН.
Тюменские власти выплатят неработающим пенсионерам по 2 тысячи рублей
Выплату получат неработающие пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями, если депутаты Тюменской облдумы одобрят соответствующий законопроект. Губернатор уверен, что парламентарии единодушно поддержат предложение регправительства.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru