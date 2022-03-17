Тюмень за день: 17 марта

19:30 17 марта 2022
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Ольга Кузнечевских: в Тюменской области достаточно жизненно необходимых лекарств

Замгубернатора призвала жителей региона удержаться от скупки лекарств в аптеках. 

Строящиеся соцобъекты Тюменской области будут сданы в срок

В Тюмени строители возводят несколько образовательных учреждений. Власти обещают, что проблем с их сдачей в эксплуатацию не возникнет. 

Тюменские антимонопольщики проверят обоснованность повышения цен на сахар

Аналогичная работа в отношении производителей сахара-песка и федеральных торговых сетей проводится ФАС России.

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