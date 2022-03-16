ГИБДД: каждый пятый тюменский таксист нарушает правила

Подведены итоги профилактического мероприятия "Такси", проходившего вчера в Тюмени и ряде муниципалитетов Тюменской области. В среднем каждый пятый остановленный для проверки таксист оказался нарушителем, сообщает областная Госавтоинспекция.

В деревне Княжево Тюменского района водитель легкового автомобиля "такси" отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. 9 автомобилей "такси" не имели технического осмотра, хотя эта категория должна его проходить, 13 автомобилей были переоборудованы без согласования с ГИБДД. 5 таксистов привлечены к административной ответственности за незаконную тонировку, двое на нарушение правил перевозки детей, 2 – за нарушение правил проезда пешеходных переходов, сообщили в ГИБДД.