Тюмень за день: 15 марта

В Плеханово начинается строительство крупной школы
Госэкспертиза одобрила проект школы в микрорайоне Плеханово в Тюмени, первых учеников она примет в сентябре 2023 года, работы на строительной площадке начнутся в ближайшее время.
Флаг со знаком Z водрузили над Мостом влюбленных в Тюмени
Акцию в поддержку ВС РФ проводят активисты Общероссийского народного фронта.
Тюменцы продолжат носить маски в автобусах и общественных местах
Губернатор призвал жителей региона носить маски в общественных местах, при этом отменил QR-коды, разрешил подросткам одним гулять по ТРЦ, а молодоженам - приглашать в загс всех гостей.
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