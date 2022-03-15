Тюмень за день: 15 марта

В Плеханово начинается строительство крупной школы

Госэкспертиза одобрила проект школы в микрорайоне Плеханово в Тюмени, первых учеников она примет в сентябре 2023 года, работы на строительной площадке начнутся в ближайшее время.

Флаг со знаком Z водрузили над Мостом влюбленных в Тюмени

Акцию в поддержку ВС РФ проводят активисты Общероссийского народного фронта.

Тюменцы продолжат носить маски в автобусах и общественных местах

Губернатор призвал жителей региона носить маски в общественных местах, при этом отменил QR-коды, разрешил подросткам одним гулять по ТРЦ, а молодоженам - приглашать в загс всех гостей.