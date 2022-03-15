Сохранить письма и файлы из зарубежных сервисов можно с помощью Mail.ru

Из-за ухода и приостановки работы иностранных компаний у россиян могут возникнуть проблемы с доступом к почте и облачным хранилищам, поэтому эксперты рекомендуют делать копии и бэкапы файлов и данных, например, в сервисы VK и, в частности, в почте Mail.ru.
Сохранить письма и данные поможет сборщик писем в Почте Mail.ru, он копирует всю информацию из ящиков других провайдеров. Сообщения сохранятся, даже если аккаунты станут недоступны.
Перенести файлы из облачных хранилищ и сделать резервные копии можно с помощью приложения Диск-О: Оно поддерживает 13 популярных облачных хранилищ, в том числе Google Drive и Dropbox, и переносит файлы между ними в один клик, пока сервис бесплатный.
В мобильном приложении Облако Mail.ru на iOS и Android можно подключить автозагрузку — фотографии и видео с телефона и из iCloud будут загружаться автоматически.
Защита данных пользователей и их безопасность — одна из важнейших задач сервисов VK, отмечают в службе по связям с общественностью VK.
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