Тюмень за день: 14 марта

19:15 14 марта 2022
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Пожар произошёл в производственном цехе под Тюменью

Пожарным удалось спасти основную часть производственных мощностей, сырья и готовой продукции, пострадавших нет.

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В Тюмени не осталось ни одного. 

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