Тюмень за день: 14 марта

Пожар произошёл в производственном цехе под Тюменью

Пожарным удалось спасти основную часть производственных мощностей, сырья и готовой продукции, пострадавших нет.

Рособрнадзор составил для абитуриентов топ-8 актуальных профессий

Перспективно быть учёным в сфере биотехнологии и генной инженерии, психологом и психотерапевтом.

В Тюменской области закрыли большинство мобильных фильтров для приема пациентов с ОРВИ

В Тюмени не осталось ни одного.