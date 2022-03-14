Тюмень за день: 14 марта

Пожар произошёл в производственном цехе под Тюменью
Пожарным удалось спасти основную часть производственных мощностей, сырья и готовой продукции, пострадавших нет.
Рособрнадзор составил для абитуриентов топ-8 актуальных профессий
Перспективно быть учёным в сфере биотехнологии и генной инженерии, психологом и психотерапевтом.
В Тюменской области закрыли большинство мобильных фильтров для приема пациентов с ОРВИ
В Тюмени не осталось ни одного.
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