В Тюмень возвращается весеннее тепло

В понедельник днем еще -11 ºС, а в воскресенье синоптики обещают тюменцам до +1ºС. В течение недели осадков не ожидается.

Сегодня в городе пасмурно, ясными будут среда и воскресенье, остальные дни пройдут при переменной облачности. До четверга в дневные часы воздух будет прогреваться до -10-8 ºС, в пятницу - около -4, в субботу на два градуса теплее.

Самой морозной обещает стать ночь со среды на четверг - до -20 ºС.