Тюмень за день: 9 марта

19:30 09 марта 2022
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Тюменский суд подлил арест 9 обвиняемых по делу о торговле поддельной водкой

В январе сообщалось, что от употребления содержащего метиловый спирт алкоголя в Тюмени скончались 9 человек. В целом по делу арестовано 14 человек. 

У Воронинских горок заасфальтируют 12 га под снежный полигон

Проектная мощность полигона - 500 кубометров снега. Сейчас на объекте проводится укладка нижних слоёв основания.

Тюменские и уральские ученые придумали, как конфеты сделать полезными для зубов

Конфеты от кариеса запатентованы. Патентообладателем является Тюменский ГМУ.

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