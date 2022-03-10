Тюмень за день: 9 марта

Тюменский суд подлил арест 9 обвиняемых по делу о торговле поддельной водкой
В январе сообщалось, что от употребления содержащего метиловый спирт алкоголя в Тюмени скончались 9 человек. В целом по делу арестовано 14 человек.
У Воронинских горок заасфальтируют 12 га под снежный полигон
Проектная мощность полигона - 500 кубометров снега. Сейчас на объекте проводится укладка нижних слоёв основания.
Тюменские и уральские ученые придумали, как конфеты сделать полезными для зубов
Конфеты от кариеса запатентованы. Патентообладателем является Тюменский ГМУ.
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