Тюмень за день: 5 марта

В Тюмени пройдет автопробег в поддержку ВС РФ

Автоколонна с наклейками в виде знака "Z" и российскими флагами проедет по центральным улицам Тюмени мимо сквера имени Немцова, Центральной площади и набережной и финиширует у Площади памяти, где участники пробега возложат цветы к Вечному огню.

В тюменском "Ашане" ограничили продажу сахара в одни руки

Ограничение продажи социально значимых товаров, в том числе сахара, одобрено Минпромторгом и введено по инициативе торговых сетей для борьбы со спекулянтами.

На Тюмень надвигается большой снегопад с дождем и метелью

МЧС предупреждает, что завтра в Тюмени может выпасть месячная норма снега.