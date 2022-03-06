Тюмень за день: 5 марта

В Тюмени пройдет автопробег в поддержку ВС РФ
Автоколонна с наклейками в виде знака "Z" и российскими флагами проедет по центральным улицам Тюмени мимо сквера имени Немцова, Центральной площади и набережной и финиширует у Площади памяти, где участники пробега возложат цветы к Вечному огню.
В тюменском "Ашане" ограничили продажу сахара в одни руки
Ограничение продажи социально значимых товаров, в том числе сахара, одобрено Минпромторгом и введено по инициативе торговых сетей для борьбы со спекулянтами.
На Тюмень надвигается большой снегопад с дождем и метелью
МЧС предупреждает, что завтра в Тюмени может выпасть месячная норма снега.
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