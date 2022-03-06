Тюмень за день: 5 марта

19:00 05 марта 2022
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В Тюмени пройдет автопробег в поддержку ВС РФ

Автоколонна с наклейками в виде знака "Z" и российскими флагами проедет по центральным улицам Тюмени мимо сквера имени Немцова, Центральной площади и набережной и финиширует у Площади памяти, где участники пробега возложат цветы к Вечному огню.

В тюменском "Ашане" ограничили продажу сахара в одни руки

Ограничение продажи социально значимых товаров, в том числе сахара, одобрено Минпромторгом и введено по инициативе торговых сетей  для борьбы со спекулянтами. 

На Тюмень надвигается большой снегопад с дождем и метелью

МЧС предупреждает, что завтра в Тюмени может выпасть месячная норма снега. 

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