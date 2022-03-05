На Тюмень надвигается большой снегопад с дождем и метелью

По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС" 6 марта по югу Тюменской области ожидается сильный снег, местами за сутки количество выпавших осадков может составить месячную норму), метели, на дорогах снежные заносы.

Днем в юго-восточных районах мокрый снег, дождь, гололедные явления. В течение суток усиление ветра до 15-18 м/с.

7 марта ослабление осадков, резкое понижение температуры воздуха ночью до -17-22, днем до -14-19.

Главное управление МЧС России по Тюменской области рекомендует:

- водителям быть предельно внимательными, проявлять осторожность при управлении автомобилем;

- жителям и гостям области следует надевать обувь и одежду согласно погодным условиям;

- пожилым людям и детям выходить на улицу в сопровождении;

- в случае переохлаждения или обморожения, обращаться за медицинской помощью;

- обратить внимание на состояние электроприборов и печного отопления в своем жилье. Не оставляйте без присмотра работающие электрообогреватели и раскаленные печи.