Тюмень за день: 3 марта

19:15 03 марта 2022
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Тюменцам разрешили прийти на праздники в детсады

Присутствовать на утреннике в честь 8 Марта может один из родителей ребенка.

Тюменский ЦУР запустил чат-бот по сбору помощи беженцам

Чат-бот подскажет,  где находятся пункты сбора вещей и как перевести средства нуждающимся.

Тюмень и Тобольск стали частью круиза "В Сибирь" от РЖД

Купчихи готовятся привечать путешественников на станции Тюмень 7 марта.

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