Тюмень за день: 3 марта

Тюменцам разрешили прийти на праздники в детсады
Присутствовать на утреннике в честь 8 Марта может один из родителей ребенка.
Тюменский ЦУР запустил чат-бот по сбору помощи беженцам
Чат-бот подскажет, где находятся пункты сбора вещей и как перевести средства нуждающимся.
Тюмень и Тобольск стали частью круиза "В Сибирь" от РЖД
Купчихи готовятся привечать путешественников на станции Тюмень 7 марта.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru