Тюмень за день: 3 марта

Тюменцам разрешили прийти на праздники в детсады

Присутствовать на утреннике в честь 8 Марта может один из родителей ребенка.

Тюменский ЦУР запустил чат-бот по сбору помощи беженцам

Чат-бот подскажет, где находятся пункты сбора вещей и как перевести средства нуждающимся.

Тюмень и Тобольск стали частью круиза "В Сибирь" от РЖД

Купчихи готовятся привечать путешественников на станции Тюмень 7 марта.