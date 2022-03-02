В тобольском аэропорту ликвидировали условный пожар

В терминале аэропорта "Ремезов" в Тобольске провели тактические учения с участием пожарно-спасательного отряда и служб аэропорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

По легенде, пожар "возник" в зоне выдачи багажа, в результате нарушения правил эксплуатации электрооборудования.

"Учения были направлены на организацию совместной работы спасателей и сотрудников аэровокзала для обеспечения максимальной безопасности при возникновении чрезвычайных ситуаций. Пожарные отработали практические навыки тушения возгораний в терминалах объекта. Работники аэропорта - действия при возникновении пожара на объекте до прибытия подразделений 8 ПСО", - поясняют в МЧС.

Задачи, поставленные перед пожарно-спасательными подразделениями по тушению условного пожара в здании аэропорта выполнены, условный пожар ликвидирован.