Тюмень за день: 28 февраля

Тюменские депутаты утвердили кандидатов на награды за заслуги перед городом и волонтерскую работу

Зыятдин Низамов будет награжден знаком "За заслуги перед городом Тюменью" за значительный вклад в дело образования и воспитания подрастающего поколения, активное участие в общественной жизни города.

950 тюменских подростков прошли курс вакцинации от коронавируса

Вакцина для детей 12-17 лет "Спутник-М" в регион поступила в конце января, от взрослой она отличается тем, что содержит в пять раз меньше антител.

Режим антиковидных ограничений в Тюмени продлили до 1 апреля

Продолжаем носить маски и соблюдать социальную дистанцию в автобусах и местах массового пребывания людей.