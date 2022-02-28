Портал правительства Тюменской области временно отключён

11:57 28 февраля 2022
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В целях предотвращения утечки данных портал Правительства Тюменской области временно отключен от внешних сетей, сообщает информцентр.

С 25 февраля официальный портал Правительства Тюменской области стал целью для злоумышленников. Сегодня, 28 февраля,  значительно вырос внешний трафик, а также количество запросов на официальный портал Правительства Тюменской области. 

В целях предотвращения утечки данных официальный портал временно отключен от внешних сетей. Предпринимаются все необходимые меры по обеспечению устойчивой работы всех информационных ресурсов Правительства Тюменской области.

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