Портал правительства Тюменской области временно отключён

В целях предотвращения утечки данных портал Правительства Тюменской области временно отключен от внешних сетей, сообщает информцентр.
С 25 февраля официальный портал Правительства Тюменской области стал целью для злоумышленников. Сегодня, 28 февраля, значительно вырос внешний трафик, а также количество запросов на официальный портал Правительства Тюменской области.
В целях предотвращения утечки данных официальный портал временно отключен от внешних сетей. Предпринимаются все необходимые меры по обеспечению устойчивой работы всех информационных ресурсов Правительства Тюменской области.
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