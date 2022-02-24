Тюмень за день: 24 февраля

Тюменские дорожники пытаются оперативно очищать от снега основные магистрали города
Дорожные службы работают в усиленном режиме.
Путепровод над Червишевским трактом в Тюмени начнут строить в 2022 году
Транспортная развязка иметь форму неполного клевера - одну петлю заменит разворот, отнесённый к деревне Ожогино, что позволит сохранить памятник природы "Тополя".
Такси DiDi уезжает из Тюмени в Латинскую Америку
В интервью интернет-изданию NewsProm.Ru представитель Ассоциации пассажирских перевозчиков в Тюменской области Сергей Шеридан отметил, что на жизни тюменцев прекращение работы такси DiDi никак не скажется.
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