Тюмень за день: 24 февраля

Тюменские дорожники пытаются оперативно очищать от снега основные магистрали города

Дорожные службы работают в усиленном режиме.

Путепровод над Червишевским трактом в Тюмени начнут строить в 2022 году

Транспортная развязка иметь форму неполного клевера - одну петлю заменит разворот, отнесённый к деревне Ожогино, что позволит сохранить памятник природы "Тополя".

Такси DiDi уезжает из Тюмени в Латинскую Америку

В интервью интернет-изданию NewsProm.Ru представитель Ассоциации пассажирских перевозчиков в Тюменской области Сергей Шеридан отметил, что на жизни тюменцев прекращение работы такси DiDi никак не скажется.