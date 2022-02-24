На тюменских дорогах из-за снегопада ухудшилась обстановка

ГИБДД в Тюменской области рекомендует автомобилистам быть осторожнее на дорогах, особенно на загородных.

Из-за обильного снегопада видимость на дорогах плохая, проезжая часть может быть скользкой. В таких погодных условиях необходимо выбирать оптимальный скоростной режим и избегать опасных маневров на дорогах.

На федеральных трассах региона сегодня несут службу 17 нарядов ДПС, Световая сигнализация на патрульных автомобилях включена. Инспекторы нацеливают водителей на выбор безопасной скорости.

ГИБДД работает во взаимодействии с дорожными службами, контролируя патрульную очистку трасс от снега, сообщили Госавтоинспекции Тюменской области.