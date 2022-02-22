Тюмень за день: 22 февраля

19:00 22 февраля 2022
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В Тюменской области снизилась заболеваемость ОРВИ

Эпидпорог по ОРВИ и гриппу еще выше нормы на 36%, однако в целом взрослые стали заражаться на 20% меньше, а  дети от 0 до 14 лет - на 36,6%.

"Спецоперацию Лед" в Тюмени откроют парашютисты

Горожан ждут 23 февраля на масштабный праздник, который начнётся с прыжков парашютистов, а продолжится гонками на лыжах, машинах, дрифтом, различными интерактивами и мастер-классами. События будут разворачиваться на обеих набережных Туры, начало - в 13:00. 

Пункты приема гумпомощи работают во всех районах и городах Тюменской области

В Тюмени продукты и предметы первой необходимости принимают в четырех пунктах. 

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