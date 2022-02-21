Тюмень за день: 21 февраля

Загсы Тюменской области приняли более 140 заявлений на регистрацию брака 22 февраля

В Тюмени и Тюменском районе в этот день решили узаконить свои отношения 57 пар.

Второй участок Тюмени определен для застройки с применением средств инфраструктурных облигаций

На застройку 109 га по Московскому тракту потребуется не менее 36 млрд рублей, 750 млн из этой суммы пойдет на строительство коммунальных сетей, дорог и спорткомплекса.

Тюменцы начали подготовку пунктов для размещения беженцев с Украины

В воскресенье губернатор заявил, что регион готов оказать беженцам помощь и поручил правительству обеспечить готовность к приему и временному размещению эвакуированных.